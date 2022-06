Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 17:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2022 – Nei Comuni dell’Ovest Milanese l’estate si celebra con tanti eventi per il tempo libero che spaziano dalla musica al cinema all’aperto, dall’arte alla storia, dallo sport alla meditazione. In programma anche concerti rock gratuiti con band di rilevanza nazionale. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di luglio nei Comuni di Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Morimondo e Robecco sul Naviglio.

A Castano Primo, sabato 2 luglio 2022 alle ore 19.30, nell’Auditorium “Angelo Paccagnini”, in via Magenta, si svolgerà la “Festa del Sorriso” della Cooperativa “Fiore che Ride”. Mentre alle ore 21.00, in Villa Rusconi, si terrà il “Concerto d’Estate” del Corpo Musicale Santa Cecilia. Nei giorni 6, 13, 20 e 27 luglio alle ore 21.30, presso il Museo Civico, nel Cortiletto di via Corio, per iniziativa della Pro Loco, in programma la rassegna cinematografica all’aperto ad ingresso libero. Sabato 9 luglio dalle ore 19.00, nel centro storico, si svolgerà il “Castano Primo Busker Festival”, con esibizione a cappello di artisti di strada (musica, danza, giocoleria). Venerdì 15 luglio alle ore 19.30, infine, sempre nel centro cittadino, ci sarà l’appuntamento con “Castano in Rosa”.

A Corbetta, venerdì 1° luglio dalle ore 18.00, sabato 2 luglio dalle ore 17.00 e domenica 3 luglio 2022 dalle ore 11.00, in piazza delle Giostre, parco di Villa Ferrario, sarà aperta l’”Area Street Food” con animazione per bambini e diverse iniziative per tutti. Sempre sabato 2 luglio dalle ore 9.00, nella Sala Corbetta di una volta, in via Cattaneo, si potrà visitare una mostra di modellismo.

A Cuggiono, domenica 3 luglio 2022, nell’ambito della rassegna per il tempo libero “Estate Cuggionese” promossa dall’Amministrazione comunale, dalle ore 14.30 nel chiostro di Villa Annoni, in piazza XXV Aprile, si potrà trascorrere il pomeriggio con l’Associazione “Old Subbuteo Club” partecipando al torneo a squadre e di calci piazzati. Sabato 9 luglio dalle ore 19.00, nelle vie del paese, si svolgerà l’evento “Notte dei lumi” che coinvolge Amministrazione comunale, commercianti e associazioni. In programma per domenica 10 luglio alle ore 15.30, nel Parco di Villa Annoni, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, un laboratorio di pittura e autoriproduzione di colori con elementi naturali per bambini dai 4 ai 10 anni. Sabato 16 luglio alle ore 21.30, in piazza San Giorgio, ci sarà il concerto dei Leydis Mendez Trio. Domenica 17 luglio, sempre alle ore 21.30, nel Parco di Villa Annoni, a cura del Polo Culturale del Castanese e per iniziativa del Comune di Cuggiono, si terrà l’evento ‘‘Ciak si gira: cinema che passione’’, le colonne sonore più iconiche e magiche del cinema eseguite a piano, violoncello e voce.

A Robecco sul Naviglio, dal 29 giugno al 03 luglio 2022, nel Parco di Villa Terzaghi, si svolgerà la 20ª edizione della Festa del Gerusco, con tanta musica live, intrattenimento, food e birra. In programma concerti serali ad ingresso gratuito con artisti di fama nazionale, tra questi: The Shandon (giovedì 30 giugno); Sick Tamburo (venerdì 01 luglio); Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti (sabato 2 luglio). E domenica 3 luglio si svolgerà la finalissima dell’Urlo, la prima edizione del Festival di Musica Indipendente.

A Morimondo, sabato 2 luglio 2022 alle ore 21.00, nel Museo dell’Abbazia, si terrà il laboratorio di erboristeria medievale ad ingresso gratuito, previa prenotazione, dal titolo “L’urlo della mandragola…e altre storie di erbe e erbacce”. Sabato 16 luglio alle ore 21.15, invece, si potrà partecipare alla visita guidata notturna allo scriptorium con approfondimento sui codici miniati di Morimondo. È previsto un contributo di partecipazione. Mentre da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Nascente, si svolgerà la settima di preghiera, incontro con Santa Ildegarda, con meditazione, riflessione e laboratori didattici.