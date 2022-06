Estate sotto le stelle a Trezzano: ecco gli appuntamenti di luglio

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2022 – 16:14

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 28 giugno 2022 – Si torna a vivere, a divertirsi, a trascorrere il tempo insieme all’aria aperta. Dopo il ritorno e il grandissimo successo di Birreficenza al Centro Ugo Tognazzi, il Comune di Trezzano sul Naviglio ripropone il doppio evento sempre atteso con la

Notte bianca e le rassegne gratuite di cinema (Cinequartiere) e musica (Live music’s

street) nelle piazze e quartieri trezzanesi.

“Dopo anni di sofferenza e restrizioni – dichiara il sindaco Fabio Bottero – abbiamo tutti

bisogno di tornare a incontrarci non davanti a uno schermo, divertirci e vivere insieme esperienze e relazioni. Non possiamo però ignorare l’aumento dei contagi di queste ultime settimane, quindioccorre attenzione, prudenza e grande senso di responsabilità”.



CINEQUARTIERE

L’appuntamento estivo con il cinema gratuito nei parchi cittadini è il “Cinequartiere”, la rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale a partire dal 30 giugno.

Si comincia con la commedia italiana “Tolo Tolo”, scritta, diretta e interpretata da Checco

Zalone. La proiezione, alle 21.30, si terrà al Circolo Q.Tr1 di via Di Vittorio.

Giovedì 7 luglio al Parco Neruda alle 21.30 è in programma la proiezione del film “Iron Sky:

the coming race”, film di fantascienza di Timo Vuorensola, sequel di “Iron Sky”.

Al Parco dei Sorrisi di via Boccaccio giovedì 14 luglio alle 21.30 si torna alla commedia italiana con “Figli”, film di Giuseppe Bonito tratto dal monologo recitato da Valerio Mastandrea (presente anche nel film insieme a Paola Cortellesi) e scritto da Mattia Torre.

L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 21 luglio al Parco Virgilio: alle 21.30 la

proiezione gratuita del film “Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di morto”,

film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Luca Argentero.



NOTTE BIANCA SOTTO LE STELLE

Negozi aperti dalle ore 19 e musica dal vivo fino a tarda sera in due zone nevralgiche della

città, con esibizioni, truccabimbi, i banchetti delle associazioni, i gonfiabili e il mercatino degli hobbisti: sabato 2 luglio in via Indipendenza e sabato 9 luglio in piazza San Lorenzo.

In concerto, in entrambe le date, la band Capatosta, vincitrice del premio “Musiche contro

le mafie”, il più importante premio musicale europeo a sfondo civile. La band è formata da

musicisti provenienti da diverse aree musicali: il repertorio racchiude in sé la passione per il blues, il funk e il rock.



SERATE DANZANTI

Continuano anche le serate danzanti con musica dal vivo organizzate dal Circolo Qtr1 e dagli Amici del Parco Virgilio, ecco le prossime date: venerdì 1 luglio al Parco Virgilio; venerdì 8 luglio al Circolo Qtr1; venerdì 15 luglio al Parco Virgilio; venerdì 22 luglio al Circolo Qtr1.

LIVE MUSIC’S STREET

Concerti serali gratuiti in piazza San Lorenzo e via Indipendenza alle ore 20.30 con la possibilità di cenare presso i ristoratori che aderiscono all’iniziativa.

Venerdì 15 luglio in piazza San Lorenzo si esibiranno Andrea Verga & Mr. Bigoni (Old

Timey Duo).

Venerdì 22 luglio in via Indipendenza con Mondo Cremonini Tribute Band.