Lecco. Soccorsi con l’elicottero due escursionisti sul Grignone

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2022 – 21:25

(mi-lorenteggio.com) SINO LARIO (LC) – Intervento oggi pomeriggio per il Soccorso Alpino, Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. L’attivazione è giunta verso mezzogiorno: due escursionisti stavano scendendo dalla cima della Grigna Settentrionale (Grignone) in direzione Cainallo. A un certo punto si sono divisi e uno di loro sotto il rifugio Bogani ha perso l’orientamento. Mentre cercava di ritornare sulle tracce del sentiero è scivolato per alcuni metri, procurandosi delle lesioni alla mano e a una gamba. L’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, nonostante l’imminenza di un temporale si è portato immediatamente in zona per individuare l’escursionista. Oltre all’équipe a bordo dell’elicottero, sono state attivate anche due squadre della Stazione di Valsassina e Valvarrone, che si sono avvicinate a piedi al luogo dell’incidente, salendo da Cortenova e da Esino Lario. I soccorritori hanno individuato il giovane disperso, poi lo hanno caricato sull’elicottero per il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco.

Redazione