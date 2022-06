NAVIGLIO PAVESE: FORSE SI PUO’ RIPARTIRE E MAGARI DA PAVIA

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2022 – 12:43

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2022 – E’ questa la sintesi dell’incontro tenuto ieri alla Società Battellieri Colombo di Pavia organizzato dall’Associazione Riaprire i Navigli alla presenza di molti oratori tra cui il Consigliere regionale Roberto Mura e il Consigliere provinciale Giuliano Ruffinazzi.

“Per anni si è aspettato che la navigazione lungo il Naviglio Pavese partisse da Milano o addirittura da Locarno per arrivare a Venezia. Ma nessuno vieta che si possa risalire per gradi dal Ticino verso la Darsena di Pavia e poi verso Milano”. Lo ha dichiarato Roberto Biscardini Presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli che ha aggiunto: “Si realizzerebbe così il primo obiettivo: collegare Pavia al mare e restaurare la famosa Scala d’Acqua. Inaugurata nel 1819, rappresenta ancora oggi uno dei monumenti idraulici più interessanti d’Europa.

Da sola sarebbe una delle attrazioni turistiche più importanti per Pavia e per la Lombardia, ma soprattutto il primo passo per la tanto attesa riqualificazione del Naviglio Pavese.”

Biscardini ha anche sottolineato la disponibilità politica della Regione Lombardia, ma adesso bisogna passare alla definizione di un piano di fattibilità per la navigabilità dell’intero Naviglio Pavese. Opera, per altro, non troppo costosa e di facile realizzazione.

All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, Guido Corsato della Battellieri Colombo, Pier Vittorio Chierico del Club Navigatori Pavesi, Gian Luca Perinotto Presidente dell’Ordine degli Architetti di Pavia, Susanna Ravelli esperta di navigazione e project manager.

L’incontro è avvenuto nell’ambito della presentazione del libro “Le Conche. Per la navigabilità dei Navigli lombardi” di Roberto Biscardini e Edo Bricchetti intervenuti nel dibattito.