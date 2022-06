Pride 2022 la Giunta regionale non concede patrocinio

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2022 – 21:36

Verni (M5S): «La demagogia e l’intolleranza di questo centrodestra non hanno limiti»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2022 – Simone Verni (M5S): «La demagogia e l’intolleranza di questo centrodestra non hanno limiti. Il voto del Consiglio regionale alla mia mozione a sostegno del “Pride 2022” aveva rappresentato un segnale, una speranza di un futuro fatto di maggiori diritti, più tollerante ed inclusivo. La Giunta al contrario, scegliendo di non patrocinare il “Pride”, ha voluto affrettarsi a riportare l’ordine vigente in modalità medioevo. Capitolo a parte meriterebbero le considerazioni del consigliere Galizzi, uno spasso se non ci fosse da piangere, in pratica poche idee, ma confuse» così il Consigliere regionale Simone Verni (M5S) primo firmatario del pdl 109 “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”, in merito alla decisione della Giunta di Regione Lombardia di non concedere il patrocinio al PRIDE 2022.

