SO 90’S – MILANO DOMENICA 3 LUGLIO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO – VENGABOYS – AQUA – EIFFEL 65

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2022 – 16:07

S0 90’S FESTIVAL, lo show prodotto e distribuito da Vivo Concerti che fa rivivere le atmosfere, i colori e le emozioni che hanno caratterizzato il magico decennio, arriva a Milano domenica 3 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro , dove si esibiranno tre delle band più rappresentative del panorama musicale dance internazionale di quel periodo: VENGABOYS, AQUA e EIFFEL 65.

Ad aprire l’appuntamento milanese sarà FEBBRE A 90, il party dedicato alla musica, allo stile e alle icone degli anni ‘90 e punto di riferimento per tutti gli appassionati, che farà rivivere quelle emozioni al ritmo dei dischi che hanno fatto la storia, passando dagli Articolo 31 alle Spice Girls, dagli 883 a Gigi D’Agostino e ai Lùnapop.

I VENGABOYS sono un gruppo europop olandese. Il primo successo internazionale è ‘Up & Down’, che nel 1997 raggiunge rapidamente le classifiche mondiali, posizionandosi al #1 posto della Billboard Dance Chart. Da allora i Vengaboys hanno pubblicato successi entrati nella storia della musica pop-dance mondiale, come ‘We Like To Party!’, ‘Boom Boom Boom Boom’, ‘We’re Going to Ibiza!’, ‘Shalala lala’ e ‘Kiss (When the Sun don’t shine).

Gli AQUA conquistano l’attenzione del pubblico a partire dal 1997 diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie al singolo ‘Barbie Girl’ (141 milioni di stream su Spotify e 702,7 milioni di video views su YouTube). Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli AQUA rappresentano una delle più grandi band pop a cui la Danimarca abbia mai dato i natali, affermandosi tra gli artisti più riconosciuti a livello internazionale, grazie alla loro musica.

EIFFEL 65 sono una delle band simbolo della musica dance italiana. Si formano negli anni ‘90 dall’incontro di Jeffrey Jey, Maury Lobina e Gabry Ponte. Il singolo di debutto ‘Blue Da Ba Dee’ (certificato disco di platino) raggiunge immediatamente un successo incredibile e li consacra stelle del panorama italiano ed internazionale della disco music: il brano raggiunge la #1 posizione nelle classifiche dance in diversi paesi tra cui Inghilterra e Stati Uniti.

L’appuntamento a Milano di domenica 3 luglio all’Ippodromo Snai San Siro sarà un’occasione da non perdere per farsi travolgere dalla nostalgia ma anche dalla voglia di ballare.