Usmate Velate. Polizia Locale, nuovo mezzo e nuove body-cam per gli agenti in servizio

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2022 – 16:03

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 28 giugno 2022 – Un nuovo mezzo a disposizione degli agenti per effettuare il monitoraggio del territorio, oltre a nuove body-cam che, una volta indossate, permetteranno di registrare ogni intervento effettuato.

Si amplia ulteriormente la dotazione del parco auto e della strumentazione in uso alla Polizia Locale di Usmate Velate in un’ottica di sviluppo delle competenze da porre a disposizione della cittadinanza.

Nelle scorse ore, è ufficialmente a disposizione degli agenti l’auto acquistata grazie ad un co-finanziamento di Regione Lombardia: come già accaduto per un primo mezzo acquistato nel 2021, l’Amministrazione è risultata fra gli Enti finanziati nel Bando regionale finalizzato a rinnovare strumenti e veicoli in uso al Comando.

Grazie al co-finanziamento regionale pari al 50%, si è potuto così procedere all’acquisto di una seconda Subaru ibrida nuova, completa di tutte le implementazioni necessarie per il controllo del territorio e per l’intervento in caso di necessità o di emergenza.

“Una svolta ancor più netta verso l’ibrido e un passo in avanti nel rinnovamento del parco mezzi comunale, in particolare di quelli deputati al controllo del territorio – sottolinea Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Grazie a questo nuovo mezzo, non inquinante e dotato delle più moderne apparecchiature per il controllo del territorio, consentiremo alla nostra Polizia Locale di svolgere ancor meglio il proprio servizio alla cittadinanza. La nuova strutturazione del settore, unita al progressivo ampliamento numerico delle forze in campo, ci sta consentendo di poter agire in termini di repressione e di prevenzione, instaurando un rapporto di fiducia reciproca con la popolazione residente”.

Il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Locale non è la sola novità che interesserà la Polizia Locale di Usmate Velate: nell’ambito del medesimo bando regionale, il Comune si è assicurato anche un co-finanziamento per l’acquisto di body-cam, ovvero microcamere mobili che indossate sulla divisa dell’agente consentono di riprendere la scena e di filmare l’accaduto. Le body-cam sono particolarmente utili in situazioni critiche, di tensione, o nelle quali si intende ricostruire la scena con l’ausilio della tecnologia e con prove a disposizione delle autorità competenti.

“Un ulteriore passo in avanti che dimostra il costante ricorso dei nostri agenti ai più sofisticati dispositivi per il controllo del territorio – aggiunge De Sena – Le body-cam tutelano sia gli agenti che i cittadini: le immagini non mentono e permettono la ricostruzione dei fatti laddove ve ne sia la necessità. Il Comune non smette di investire in questa direzione e lo fa creando un continuo dialogo con le altre Forze dell’ordine impegnate sul nostro territorio, fondamentali per assicurare sicurezza alla cittadinanza”.