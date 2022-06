ABORTO, ROGGIANI: GIOVEDÌ IN PIAZZA DELLA SCALA PER DIRITTI E LIBERTÀ E IN SOSTEGNO DONNE USA

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 22:41

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2022 – In piazza per fare sentire la propria vicinanza alle donne che vivono negli Stati Uniti d’America e per ribadire, ancora una volta, che sui diritti e sulle libertà non si deve tornare indietro. Il Partito Democratico Milano Metropolitana aderisce al presidio organizzato dalle Donne Democratiche Lombardia e dalle Donne Democratiche Milano. L’appuntamento è giovedì alle 18.30 in piazza della Scala.

“Dopo la triste giornata di venerdì in cui la Corte Suprema Americana, fortemente influenzata dalle nomine dell’ex presidente Trump tanto sostenuto e stimato in Italia dalla destra, ha abolito la sentenza Roe vs Wade che dal 1973 garantiva e tutelava il diritto all’aborto negli Stati Uniti d’America, noi scendiamo in piazza perché quello che sta accadendo in quella nazione riguarda tutte e tutti noi – ha sottolineato la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani -. Nonostante la legge 194, in Lombardia in moltissimi ospedali il pieno accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non è garantito: il 60 per cento dei ginecologi è obiettore di coscienza e in sette strutture le donne non hanno proprio scelta. Questa situazione lascia le donne ancora più sole e in difficoltà. Saremo in piazza per fermare la deriva oscurantista portata avanti dalla destra che vuole farci tornare indietro nel tempo e privarci dei diritti conquistati grazie alla forza e alle battaglie delle nostre madri e nonne”.

