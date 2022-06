Buccinasco. Incidente auto moto in via Romagna, ferito 25enne

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2022 – 0:37

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 giugno 2022 – Questa sera, alle ore 22.13, in via Romagna, in prossimità di una curva, all’altezza dell’incrocio con via Albinoni, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto. Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde, che hanno soccorso e valutato il ferito, un ragazzo di 25 anni, che nella caduta ha riportato diverse contusioni ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale all’Humanitas, mentre, il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice verde in stato di shock in ospedale.

Redazione