CIMICE ASIATICA, ROLFI: INIZIATI LANCI DI VESPA SAMURAI PER CONTRASTARE FENOMENO, PRIMI RISCONTRI POSITIVI

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 16:41

Milano, 29 giugno 2022 – Ha preso avvio in questi giorni il programma di lancio in Lombardia di Trissolcus japonicus, microimenottero antagonista naturale della cimice asiatica meglio noto come ‘vespa samurai’. Giunto ormai al terzo anno di attuazione, il piano prevede il rilascio di questo insetto nelle otto provincie lombarde dove maggiori sono stati i danni causati dalla cimice asiatica: alle originarie provincie di Sondrio, Brescia e Mantova sono state infatti aggiunte nel 2021 quelle di Lecco, Cremona, Milano e Pavia, e quest’anno un lancio interesserà anche la provincia di Bergamo.

“La cimice asiatica – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – ha già causati danni per centinaia di milioni di euro all’agricoltura italiana. In Lombardia vogliamo tutelare le filiere della frutta, pero e melo su tutte, e dell’olivo sia con investimenti sulle reti antiinsetto che attraverso la difesa fitosanitaria, sempre più centrale nelle politiche agricole del presente e del futuro anche a causa dei cambiamenti climatici”.

La ‘vespa samurai’ è grande meno di un millimetro, non è pericolosa per l’uomo in quanto si nutre di polline e nettare ed è in grado di parassitizzare le uova di cimice asiatica. Il servizio fitosanitario regionale della Lombardia ha coordinato ed effettuato tutte le azioni previste dal piano nazionale. I monitoraggi effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale prima e dopo i lanci del 2021 hanno evidenziato come la ‘vespa samurai’ si stia insediando e inizi a dare un buon contributo al contenimento del parassita: alla fine della scorsa stagione il 20% di tutte le ovature di cimice asiatica raccolte sono risultate parassitizzate, e in più del 45% dei casi in questa attività era presente la ‘vespa samurai’. Gli stessi monitoraggi hanno inoltre permesso di escludere un evidente impatto dannoso sulle altre specie di cimici ‘autoctone’.

“I risultati degli scorsi anni – ha concluso l’assessore Rolfi – lasciano ben sperare in un’efficace azione di contenimento della cimice asiatica da parte di questo suo antagonista naturale, anche in associazione con gli altri agenti di controllo biologico individuati durante i controlli effettuati”.

Di seguito, le zone di rilascio della ‘vespa samurai’:

BERGAMO

Chiuduno.

BRESCIA

Lonato del Garda;

Calcinato;

Poncarale;

Collebeato;

Puegnago del Garda.

CREMONA

Robecco d’Oglio;

Torre De’ Picenardi.

LECCO

Galbiate.

MANTOVA

San Giovanni del Dosso;

Poggio Rusco;

Sermide e Felonica;

Borgofranco sul Po;

Borgo Mantovano;

Quistello;

Moglia;

San Benedetto Po;

Pegognaga;

Dosolo;

Castiglione delle Stiviere;

Cavriana.

MILANO

Truccazzano.

PAVIA

Ponte Nizza;

Borgo Priolo.

SONDRIO

Postalesio;

Chiuro;

Teglio;

Andalo Valtellino.