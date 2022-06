Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 11:19

(mi-lorenteggio.com) Varese, 29 giugno 2022 – Da stamattina i Vigili del fuoco del Comando di Varese sono impegnati a Cunardo per l’incendio di una villetta. Le tre squadre sul posto, dopo aver spento le fiamme ed evitato il coinvolgimento delle vicine abitazioni, sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area.