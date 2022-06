Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 7:39

(mi-lorenteggio.com) Vermezzo con Zelo, 29 giugno 2022 – Questa notte, intorno alle ore 2.10, un ragazzo di 28 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo lungo la Vigevanese SS 494, nel tratto adiacente cascina Rosa. Il giovane, soccorso dalle forze dell’ordine e da un’ambulanza dell’Ata, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Redazione