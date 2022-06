TERRORISMO, PRESIDENTE FONTANA: FATICO A COMPRENDERE DECISIONE, FRANCIA CONTINUA A GARANTIRE IMPUNITÀ A CHI SEMINA MORTE

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 20:20

Milano, 29 giugno 2022 – “Fatico a comprendere una decisione irrispettosa verso l’Italia e che colpisce ancora una volta, a tanti anni di distanza, in maniera forte e grave i familiari delle vittime”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la decisione della Corte d’Appello di Parigi che ha respinto l’estradizione di Pietrostefani e di altri 9 ex terroristi di estrema sinistra italiani rifugiati in Francia “Paese che, ancora una volta, si distingue per garantire l’impunità a chi ha seminato morte e terrore”.

