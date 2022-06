Usmate Velate. Vigilanza privata: controlli specifici su scuole, sedi comunali e parchi

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2022 – 8:06

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 29 giugno 2022 – Controlli quotidiani su istituti scolastici, sedi comunali, parchi e giardini pubblici per prevenire ogni forma di intrusione o danneggiamento. Non solo: in caso di emergenze o segnalazioni, l’attivazione di un pronto intervento h24 con il diretto coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha affidato ad un Istituto di vigilanza privata (la NOC Security di Cernusco sul Naviglio) il servizio di vigilanza privata notturna e diurna delle sedi Comunali e degli istituti scolastici; compito dei vigilantes sarà anche quello dell’apertura e della chiusura dei parchi comunali, oltre che della vigilanza ispettiva nelle aree verdi del territorio e nei luoghi di socialità, oggetto di segnalazioni in particolar modo nel periodo estivo.

“Il rinnovo del servizio dimostra l’attenzione che il Comune pone nel tutelare il patrimonio pubblico, ovvero ciò che appartiene a tutti i cittadini – affermano Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate, e Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Il servizio comprenderà anche aree verdi non cintate, proprio con l’obiettivo di avere un monitoraggio a 360 gradi sui luoghi di ritrovo”.

Il servizio avrà luogo tutti i giorni dell’anno, in differenti momenti del giorno e della notte, e permetterà di avere sul territorio un’ulteriore “vedetta” pronta ad effettuare segnalazioni alle Forze dell’Ordine in caso di anomalie rilevate durante gli spostamenti fra i differenti beni pubblici comunali.

“Il servizio di chiusura serale dei cancelli riveste un’importanza fondamentale per rilevare le presenze nelle aree verdi e per monitorare quello che accade sul territorio – aggiunge De Sena – In più, stante la conformazione del nostro territorio e la dislocazione dei luoghi da attenzionare, avremo un costante passaggio di un mezzo che avrà certamente effetti dissuasivi su eventuali malintenzionati”.

Nel periodo estivo, anche la Polizia Locale di Usmate Velate sarà presente sul territorio in orario serale: sono infatti previsti, in modo particolare nei fine settimana, specifici servizi di controllo con l’impiego dei mezzi in uso agli agenti.

