CORSICO. FOTO: Si APRE VORAGINE IN STRADA, VIA RAFFAELLO SANZIO CHIUSA

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2022 – 13:23

Corsico (30 giugno 2022) – La rottura di un tubo della rete antincendio ha provocato, nel

pomeriggio di ieri, l’apertura di una voragine nell’asfalto di via Raffaello Sanzio. Intorno alle 16, la

polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un cittadino. Recandosi sul posto ha constatato il

cedimento dell’asfalto sul lato destro, nell’area di sosta.

A pochi centimetri del buco che si è creato, c’era una Fiat Uno che è stata spostata a mano dalla

squadra dei Vigili del fuoco allertata dalla pl di Corsico.



La strada è stata chiusa e l’area messa in sicurezza nell’attesa dell’intervento dei tecnici di

Metropolitana Milanese, che hanno costatato la causa del danno. Hanno dovuto operare fino a

circa mezzanotte per riuscire a riparare il tubo, riempiendo poi di terra l’area di scavo.



L’acqua, però, ha sfondato anche una parete del pozzetto della fognatura che si trova al centro

della strada. E nelle prossime ore dovrà intervenire la squadra del CAP (Consorzio acqua potabile).

Solo i residenti potranno accedere in via Sanzio, che sarà resa momentaneamente a doppio senso,

entrando da via Parini.