Economia e finanza, in Italia gli ETF ancora “poco considerati”

Milano, 30 giugno 2022 – Negli Stati Uniti si parla già da anni di ETF mentre in Italia, ma anche nel resto d’Europa, sono poco utilizzati. Il motivo è stato in parte spiegato dalla Commissione Europea che in un suo documento ha indicato nello scarso interesse dei gruppi bancari più importanti le cause di questa differenza a livello di diffusione dello strumento.

Gli ETF sono dei fondi quotati prevalentemente a gestione passiva che replicano gli indici di riferimento a costi più bassi. Per il piccolo risparmiatore ci sono dei vantaggi ma i dati delle ricerche indipendenti dimostrano che si tratta di uno strumento ancora poco sfruttato. I fondi a gestione passiva hanno delle buone probabilità di rendimento netto ed è per questo motivo che degli investitori attenti dovrebbero conoscere questo strumento.

Tuttavia, in Italia, solo il 2% delle banche propone sul proprio sito gli ETF. Non è semplice capire di cosa si tratta e se si vuole scoprire qualcosa prima di investire in EFT ci sono delle guide specifiche come quella di Affari Miei che sono indicate per apprendere tutto il necessario. Imparare a investire con consapevolezza è fondamentale ed è necessario conoscere gli strumenti a propria disposizione. Gli ETF sono tra questi.

Una delle classiche raccomandazioni finanziarie da seguire quando si decide di investire i propri risparmi è quella di diversificare il proprio portafoglio. Questo significa avere più possibilità per generare dei profitti senza legarsi a una sola tipologia di investimento. Si tratta di un suggerimento che vale sempre la pena di tenere a mente.

Gli ETF danno la possibilità di investire su mercati che altrimenti potrebbero essere poco accessibili. Ma è bene ricordare anche che non esistono solo gli ETF che si rifanno all’investimento collettivo a gestione passiva dato che, negli ultimi anni, sono nate anche nuove modalità.

Per questo motivo sono nati degli ETF che fanno riferimento a fondi che hanno come indici di riferimento alcune variabili aggiuntive, tra cui quelle che possono correggere il valore delle aziende che sono quotate. In poche parole non si rifanno alla mera cifra borsistica pur essendo degli strumenti che seguono gli indici.

Come si nota si tratta di strumenti che dovrebbero essere presi in considerazione e valutati come possibile fonte di investimento anche su mercati come quello italiano ed europeo. Per questo motivo, come sempre, consigliamo di avere la consapevolezza e l’educazione finanziaria necessaria per poter scegliere come investire e cosa scegliere per provare a generare profitti.

