HOSTING, CLOUD E SERVER SERI E AFFIDABILI DOVE METTERE IL PROPRIO SITO WEB: COME SCEGLIERLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2022 – La tecnologia, l’essere online e affidarsi ai servizi di aziende che ospitano i nostri siti web, sia se siamo enti pubblici che aziende private, con un costo competitivo è difficile trovarne, anche perchè la piattaforma sulla quale vogliamo appoggiarci deve essere semplice da gestire, in tutti i suoi aspetti, e facile da usare, in modo tale, da non dover avere personale preposto alla gestione, come si evince su varpex.com

Ebbene, fondamentale, è leggere sempre le recensioni dei clienti delle web farm, oggi, il termine è sostituito da servizi “cloud”, ovvero “nuvola” in italiano, termine che è molto eclettico e spesso può confondere. Ma, tre cose si vogliono: semplicità, sicurezza, costo competitivo e assistenza seria, tempestiva e presente.

La forte espansione di queste farm a livello globale è indice non solo da non sottovalutare, ma, anche da tenere conto, in quanto clienti, in varie parti del mondo, con esigenze diverse si affidano alla specifica tecnologia e servizi offerti in modo uguale e competitivo di queste aziende.

Lo stack e la gestione del software che vengono distribuiti a vari fornitori di cloud globali oggi più che mai devono avere ambienti di hosting super veloci davvero stabili, sia utilizzando una combinazione di strumenti di terze parti che tecnologia interna. Ad esempio, perchè non usare insieme il pannello di controllo cPanel, il backup JetBackup, il CloudLinux, Imunify360 e altro? Sono pochi coloro che fanno così, anzi rari.

Fondamentale è anche trovare aziende che hanno un team di ingegneri develops che monitorano tutto costantemente.

Ma, questi sono aspetti molto tecnici per esperti del settore, ma, per questo senza essere esperti bisogna affidarsi ad un provider, nei cui commenti, se lo permettono, i clienti descrivano bene le loro shop experience: fondamentale la chiarezza dei prezzi e dei servizi offerti in modo da poter compararli e, di conseguenza, affidarci a loro.

I punti critici e spesso non chiari, di quando si acquistano questi servizi, sono gli spazi delle email, se sono limitati o richiedono costi aggiuntivi per tali spazi, il loro numero; lo spazio web e il tipo di server, i servizi di backup, se sono compresi o se sono costi extra. La velocità del server è anche importante… insomma, prima di affidarci ad una web farm, dove trasferire il tutto o deve incominciare a comperare un semplice dominio è bene informarsi.

