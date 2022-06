PEDAGGI A58-TEEM: NO AUMENTI DI LUGLIO, SI’ SCONTI 20 E 30% FINO A OTTOBRE

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2022 – 9:47

Pedaggi A58-TEEM: no aumento da mezzanotte, sì rinnovo fino al 31 ottobre dello sconto (20%) per tutti e del taglio (30%) per full-electric e Lng

Così Tangenziale Esterna SpA sostiene famiglie e imprese colpite da caro carburanti, maxi-bollette, inflazione e altri strascichi della guerra in Ucraina

La conferma delle tariffe in vigore dal 2019 e la proroga delle due agevolazioni in scadenza alle 24 consentiranno ad automobilisti, autotrasportatori

e motociclisti dotati di Telepass Family e Business di risparmiare nei prossimi quattro mesi, che non stanno per iniziare sotto il segno

dell’auspicata ripresa postCovid ma con l’avvisaglia di una crisi economica dalla portata epocale. Le riduzioni sono valide sette giorni su sette

per ogni viaggio effettuato lungo qualsiasi tratta sia della «Melegnano-Agrate» sia di A35-BreBeMi. Prolungamento automatico

per gli utenti iscritti alle precedenti promozioni. Accesso facilitato per i neo-aderenti. Canone gratis per chi attiva il pagamento elettronico apposta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2022 – Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), augura serena estate agli utenti cristallizzando le tariffe in vigore dal 2019 allo scopo di sostenere famiglie e imprese colpite da caro carburanti, maxi-bollette, inflazione e altri strascichi della guerra in Ucraina.

Oggi la Società ha confermato, del resto, non solo che non scatterà l’aumento dell’1,5% ritenuto di imminente applicazione (mezzanotte di oggi?) sui pedaggi di altre Autostrade ma pure che saranno rinnovate sino al 31 ottobre le agevolazioni in scadenza proprio alle 24 odierne.

Ossia: lo sconto-open (20%), che viene riconosciuto a tutti i veicoli dotati di Telepass Family o Business; il taglio-green (30%), che risulta riservato ai mezzi full-electric (esclusi, dunque, gli ibridi) e ai camion alimentati a Gas naturale liquefatto (Lng o Gnl l’acronimo indicato sui documenti di circolazione).

La disposizione congiunta tra blocco degli aggiornamenti e prosecuzione delle riduzioni consentirà, quindi, all’intera clientela di risparmiare nei prossimi quattro mesi, che non stanno certo per incominciare, com’era auspicabile, sotto il segno della ripresa postCovid ma con l’avvisaglia di una crisi economica dalla portata epocale scatenata da conflitto, sanzioni e rialzi delle materie prime.

Entrambi i ribassi risultano estesi, d’altra parte, anche alla percorrenza di A35-BreBeMi (62 chilometri da Castegnato, Raccordo con A4, a Liscate) così da permettere ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti di contenere le spese nei frequentissimi casi di fruizione totale dell’Asse costituito dalla «Melegnano-Agrate» e dalla Direttissima Leonessa-Madonnina.

Le promozioni, avviate in sinergia con BreBeMi SpA e Telepass, risultano caratterizzate, inoltre, da possibilità di accesso open perché, al contrario delle diminuzioni stagionali accordate da ben determinati operatori a fasce ristrette di guidatori, vengono riconosciute a ogni singolo utente 365 giorni l’anno indipendentemente dal numero di viaggi compiuti e dal tipo di tratta coperta.

I clienti che, dal 2017 in avanti, si sono premurati di aderire al Best Price (20%) e quelli che, da giugno 2020, hanno sottoscritto l’iniziativa-green (30%) non dovranno espletare, comunque, alcuna procedura per ottenere la proroga automatica dei ribassi e per verificare, sulle fatture Telepass, l’effettivo esborso dell’80% o del 70% rispetto al prezzo-base dovuto.

La richiesta a Tangenziale Esterna SpA di assicurarsi le diminuzioni praticate, che, va sempre sottolineato, decadono sui Raccordi di A58-TEEM con A1 Milano-Napoli e con A4 Torino-Trieste poiché in carico a Concessionarie diverse, questa volta si rivelerà, invece, semplificata per gli utenti intenzionati a regalarsi, magari da subito, un vantaggio finanziario.

I viaggiatori interessati a calmierare, nelle vesti di nuovi aventi diritto alle agevolazioni, l’entità dei pedaggi esatti ai Caselli di A58-TEEM e/o di A35-BreBeMi dalla data di adesione sino al 31 ottobre 2022 possono collegarsi a Internet seguendo le istruzioni riportate, ricorrendo a una sintesi didascalica, sui Portali aziendali www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le modalità di iscrizione sono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083) o all’indirizzo mail assistenza.servizi@argenteagestioni.it. L’apertura al pubblico del Punto Assistenza (Uscita di Treviglio) dipende, invece, dalle misure antipandemia via via adottate e viene comunicata sui Siti.

Mai come nelle settimane in arrivo, che potrebbero rivelarsi decisive per la tenuta del Prodotto interno lordo nazionale, gli sconti di A58-TEEM (Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano) e/o di A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano, Calcio, Chiari Est e Chiari Ovest) andrebbero inquadrati, insomma, nell’ottica dell’aiuto concreto fornito a famiglie e imprese fidelizzate.

Le Società coinvolte nelle promozioni augurano, tuttavia, serena estate pure alla clientela ancora sprovvista dell’apparecchiatura elettronica per i pagamenti. Come? Rifinanziando l’opzione mirata ad assicurare pari opportunità di fruizione delle facilitazioni. Chi attiverà il Telepass apposta per risparmiare il 20% o il 30% lungo A58-TEEM e/o A35-BreBeMi godrà, difatti, del canone gratuito.

V.A.