REGIONALI 2023: CONCLUSO A PALAZZO PIRELLI IL SEMINARIO “VOLTIAMO PAGINA: I TEMI PER IL FUTURO DELLA LOMBARDIA”

30 Giugno 2022

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2022 – Si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Pirelli il secondo seminario aperto alle forze politiche all’opposizione della Giunta regionale guidata da Attilio Fontana in vista delle elezioni regionali del 2023. L’incontro è stato organizzato per presentare il lavoro di discussione e confronto con cui, negli ultimi due mesi, i delegati delle forze politiche hanno raccolto e sistematizzato contributi sui macro-temi più importanti per il futuro della Lombardia: il lavoro, l’impresa, l’agricoltura, la ricerca, la transizione ecologica, la sanità, il welfare e i diritti, i trasporti e le infrastrutture.

I sei gruppi di lavoro hanno condiviso indicazioni e proposte che verranno ulteriormente affinati e offerti alla discussione con tutte le altre forze politiche all’opposizione della Giunta Fontana e con tutte le realtà civiche e politiche che sono interessate a costruire un’alternativa per la Lombardia.

A questi lavori hanno partecipato rappresentanti di Articolo Uno, Centro Democratico, Lombardi Civici Europeisti, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Europa Verde – Verdi Lombardia e Volt. Queste forze politiche sono al lavoro per costruire un’alternativa seria e credibile alla giunta Fontana-Moratti, aperta al contributo di tutti, con l’obiettivo di restituire credibilità ed ambizione ad una Regione che in questi anni è stata gestita con opacità e incompetenza, e che ha rallentato la nostra Regione.

L’impegno assunto da tutti i partecipanti è volto, già dalle prossime settimane, alla costruzione di momenti di confronto e condivisione aperti alla società lombarda, così da definire le priorità programmatiche in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. Un lavoro che parte dai temi nonché da una nuova visione di Lombardia e che, una volta conclusi i lavori dei gruppi, sarà offerto come contributo al programma del candidato Presidente.