Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2022 – 16:48

Domenica 3 luglio si svolgerà il 21° Triathlon Città di Lecco. Il tracciato di gara interesserà Lungolario IV novembre, Lungolario Cadorna, Lungolario Cesare Battisti, Lungolario Isonzo, via Leonardo da Vinci, via Adda, viale della Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri, Lungolario Isonzo, via Nullo, via Raffaello, via Adda, ponte Kennedy (solo corsia in direzione sud) e via Nullo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle 13 di sabato 2 luglio alle 17 di domenica 3 luglio saranno istituite modifiche alla viabilità ordinaria e, nella giornata di domenica dalle 7 alle 15, la chiusura di alcuni parcheggi: