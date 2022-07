FNM e Veneranda Fabbrica del Duomo insieme per il progetto “Adotta una statua”

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2022 – 16:43

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2022 – FNM ha aderito al progetto “Adotta una Statua”, promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Nello specifico FNM ha contribuito al restauro della statua di San Abdon di Gerolamo Argenti, un tempo collocata sul Duomo di Milano e successivamente ospitata tra le sale del suo Museo. Oggi, grazie alla collaborazione tra FNM e la Veneranda Fabbrica del Duomo, la statua è esposta e visibile a tutti presso la sede di FNM di Piazzale Cadorna 14 a Milano.

FNM e l’iniziativa “Adotta una statua”



FNM partecipa, quindi, al progetto “Adotta una statua”, una iniziativa di raccolta fondi, lanciata a febbraio 2020 con l’obiettivo di contribuire al sostegno delle attività di salvaguardia, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico della Cattedrale di Milano, ridando vita ad alcune delle sue sculture rimosse dal monumento, nel corso dei secoli, per motivi conservativi. L’obiettivo chiave, grazie anche alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Milano, è il recupero di questi pezzi storici, concessi in temporaneo prestito ad aziende e privati, a fronte di un contributo finalizzato a sostenere gli incessanti restauri del Duomo.

FNM, attraverso la propria donazione, ha dunque sostenuto i lavori di pulitura, restauro e consolidamento della statua di San Abdon, offrendo la possibilità a viaggiatori e passanti che transitano da Piazzale Cadorna di ammirare questa bellissima scultura ottocentesca e di immergersi nella sua storia. La statua di San Abdon, martire persiano del III secolo, proviene dalla sommità della guglia 19, sul lato sud della Cattedrale. Il modello fu realizzato dallo scultore Luigi Casareggio, mentre la trasposizione marmorea è opera dello scultore Gerolamo Argenti, che concluse la statua nel 1810. Tra il 1951 ed il 1953, per ragioni conservative, la statua fu spostata nel Museo del Duomo e sostituita sulla Cattedrale da una copia, opera dello scultore Nardo Pajella.

Andrea Gibelli, Presidente FNM, presente all’evento dedicato al progetto “Adotta una statua”



In occasione dell’evento per la presentazione della statua di San Abdon, FNM era rappresentata dal suo Presidente, Andrea Gibelli. Oltre a Gibelli erano presenti altre personalità di spicco come il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri e l’Arciprete del Duomo di Milano Mons. Gianantonio Borgonovo.

[p] Andrea Gibelli nel corso della presentazione ha voluto sottolineare l’importante legame che FNM ha con il territorio lombardo: “La decisione di partecipare all’iniziativa “Adotta una statua” vuole testimoniare una volta di più il profondo legame che FNM ha con il territorio milanese e lombardo e con i suoi cittadini. Esporre la statua presso la nostra sede in modo che sia visibile a tutti rientra nella nuova idea di stazione che stiamo portando avanti con il Piano strategico. Vogliamo che le stazioni siano luoghi da vivere, in grado di offrire servizi legati al viaggio ma anche di ospitare la bellezza e l’arte, come in questo caso, per accogliere e accompagnare chi si muove per lavoro o per piacere lungo la nostra rete. Uno spazio pubblico e di passaggio che si apre alla bellezza rappresenta per noi un traguardo importante”.



Il Gruppo FNM



FNM è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l’obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell’offerta di mobilità, improntato alla ottimizzazione dei flussi e alla sostenibilità ambientale ed economica. È uno dei principali investitori non statali italiani del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. L’azionista di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario.



La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano



La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è lo storico ente preposto alla costruzione e alla valorizzazione della Cattedrale di Milano. Fu istituita nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti, prima Signore e poi Duca della città, e sin da allora si adopera per il reperimento delle risorse necessarie alla manutenzione del Duomo, nell’attività di custodia, di servizio all’attività liturgica e all’accoglienza dei turisti che annualmente visitano il Complesso Monumentale.

L. M.