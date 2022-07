Grave incidente in moto a Baggio in via Bagarotti

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 9:00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2022 – Stamane, intorno alle ore 5.30, in via Bagarotti 40, all”altezza del cavalcavia Luraghi, per cause in fase di accertamento, un ragazzo di 22 anni, mentre era alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra.

Il ferito, soccorso da un’ambulanza e da un’auto medica è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, in gravi condizioni.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la Polizia Locale ha chiuso temporaneamente il cavalcavia Luraghi in direzione Milano

V.A.