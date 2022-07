MILANO LATIN FESTIVAL. CRESCE L’ATTESA PER ANITTA CHE TORNA A “ENVOLVER” I FAN ITALIANI

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 16:20

Assago, 2° luglio 2022 – Dopo Marc Anthony, Carlinhos Brown, Grupo Extra, Gente De Zona e Prince Royce, sono solo alcuni dei nomi degli artisti saliti sul palco del Milano Latin festival, l’estate latina prosegue con un mese di luglio pazzesco. Arrivano Camilo (domani), Anitta il 13 luglio, Oscar de Leon il 14, Anuel AA il 15, Eva Ayllon il 29.

ANITTA

È probabilmente una delle artiste più prolifiche in termini di eventi, concerti, canzoni, collaborazioni o apparizioni su red carpet e riviste. E mercoledì 13 luglio torna a “envolver” i fan italiani sul palco del Milano Latin Festival. Un ritorno attesissimo dai fan che la aspettano dal suo ultimo concerto svoltosi nel 2019 in Italia sempre sul palco del nostro Festival. Anitta è attualmente la cantante brasiliana più potente, con una popolarità che travalica i confini nazionali. Una donna emancipata con una forte personalità, che combatte per i suoi sogni fin da piccola. Non per niente è diventata l’artista principale di una nuova generazione di musica latinoamericana e vanta un seguito di 62.8 Mln di followers su Instagram e di 16.6 Mln di utenti iscritti al suo canale YouTube, oltre ad aver raggiunto più di 5,6 miliardi di views e Billboard l’ha inserita tra i 15 artisti più influenti artisti al mondo sui social media.

Sempre creativi e audaci, sono gli spettacoli dei suoi tour che hanno come teatro megastrutture, capaci di offrire effetti speciali, fuochi d’artificio, oltre a scenari a tema. La superstar brasiliana è già in tour in Europa dove si è esibita in Spagna, Portogallo, Olanda, Danimarca e Svezia facendo sold out assoluto in ogni concerto. Mancano le tappe in Svizzera, Francia e poi arriverà finalmente In Italia a Milano.

CAMILO

Il 3 luglio 2022, per la prima volta in concerto in Italia, il pluripremiato artista colombiano, Camilo sarà sul palco della Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival con il suo Tour europeo 2022 per un’unica data italiana.

È finalmente il turno del tanto atteso artista colombiano Camilo, che sbarca per la prima volta a Milano per mantenere la sua promessa, conoscere per la prima volta i suoi fans, “La Tribu”. Era atteso lo scorso anno ma il concerto venne sospeso in seguito all’emergenza Covid-19.

Camilo, in questi ultimi anni ha dimostrato di essere un’artista con impeccabili capacità compositive e una sensibilità intuitiva per la musica pop. Prima di emergere come artista solista, il due volte candidato ai Grammy e cinque volte vincitore del Latin Grammy di Medellin (Colombia), ha scritto e prodotto successi per artisti famosi come Becky G e Natti Natasha (“Sin Pijama”), Mau y Ricky e Karol G (“Mi Mala”) e Bad Bunny (“Si Estuviésemos Juntos”). Nel ruolo di interprete, la sua musica ha trasceso, regalando conforto e gioia a milioni di followers durante la pandemia. Con il supporto incondizionato dei fan, Camilo ha pubblicato successi come “Desconocidos” con Mau&Ricky e Manuel Turizo, e “Tutu” con Pedro Capó e il suo Remix con Shakira.

Gli ultimi due anni sono stati per l’artista, tempi di clamoroso successo. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album in studio, Por Primera Vez che include “Favorito”, “El Mismo Aire” e “Por Primera Vez” in collaborazione con la sua moglie, la cantante Evaluna Montaner. Nel 2021 ha pubblicato Mis Manos, con 11 brani tra cui “KESI”, “Ropa Cara”, “Vida de Rico” e “BEBE” con El Alfa. Oltre a questo, ha ottenuto numerosi successi sia da solista che in collaborazione con superstar globali come Shakira, Ozuna, Rauw Alejandro, Shawn Mendes, Selena Gomez, e Wisin, tra gli altri.

Nel 2022, Camilo ha pubblicato i singoli “Buenos Dias” con Wisin e Los Legendarios, “Baloncito Viejo”, con il pluripremiato artista colombiano Carlos Vives, e “Pegao”. La sua ultima uscita è stato “NASA”, in collaborazione con la super star spagnola Alejandro Sanz.

Senza dubbio, Camilo è uno degli artisti più influenti della sua generazione, e lo si vede nei numeri dei suoi social, dove vanta di più di 27.4 milioni di follower su Instagram, 28.1 milioni su TikTok e 15.1 milioni di iscritti sul suo canale YouTube.

I J NUEVE APRONO I CONCERTI DI ANITTA E CAMILO

Special opening i J Nueve con Sky, Cisne, Evy e Santi che dopo l’uscita del loro album d’esordio “Apuesta”, saranno protagonisti di una serie di concerti in programma sul palco della Ticketmaster Arena dove presenteranno tutti i brani dell’album, come “Tóxica”, Mal Amour” e “A Fuego Lento”.

“Apuesta” è una raccolta di nove brani che racconta come le relazioni, in tutte le loro sfaccettature, siano sempre delle grandi scommesse. Un album che mette in evidenza la versatilità dei J Nueve che con cui si cimentano in diversi generi musicali

