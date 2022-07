Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 0:07

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2022 – Il programma della parata per le vie di Milano:

Ore 14: Concentramento In Via Vittor Pisani, Davanti A Stazione Centrale

Ore 15: Partenza Del Corteo Lungo Viale Liberazione

Ore 18: La Parata A Piedi Arriva In Arco Della Pace

Dalle 18 Alle 24: In Arco Della Pace, Grande Evento Finale

Milano Pride 2022. Mezzi pubblici: linee deviate sabato 2 luglio, ecco quali