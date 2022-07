Regione Lombardia per la prima volta in cammino al PRIDE

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 16:12

«Risultato storico, grazie a impegno del M5S. La Lombardia che vogliamo cresce camminando insieme»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2022 – La storica prima volta di Regione Lombardia al “PRIDE MILANO”, Dario Violi (M5S) alla partenza del corteo con la fascia istituzionale.

Violi (M5S): «Essere qui oggi, in rappresentanza di Regione Lombardia è un risultato senza precedenti. Un momento storico per il cammino dei diritti, un primo passo avanti mosso grazie alla mozione che il Movimento Cinque Stelle ha fatto approvare dal Consiglio regionale che, è bene ricordarlo, rappresenta dieci milioni di lombardi a differenza della Giunta che rappresenta solamente il centrodestra. La partecipazione di Regione Lombardia oggi è la rappresentazione di come la nostra società cresca ed evolva solamente unendo, non creando divisioni, abbracciando non ferendo, non scontrandosi ma camminando insieme, come stiamo facendo questo pomeriggio. Questa è la voce della Lombardia che vogliamo costruire, questa è la voce che le migliaia di persone presenti oggi avrebbero forse voluto avere la possibilità di ascoltare».

