Ritrovato senza vita l’escursionista di 57 anni disperso da ieri a Lezzeno, intervenuto elicottero dell’Aeronautica

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 23:17

(mi-lorenteggio.com) Lezzeno, 2 luglio 2022 – Si sono concluse le ricerche di un uomo uscito da casa ieri, venerdì 1 luglio 2022, per un’escursione nei dintorni. L’uomo, del 1965, sta trascorrendo le vacanze in zona. Il mancato rientro ha fatto allarmare e sono quindi partite le ricerche. Impegnati una cinquantina di tecnici del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione, insieme con i Vigili del fuoco, la Protezione civile e con la collaborazione di volontari locali. Hanno operato anche le unità cinofile da ricerca in superficie del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e le unità molecolari dell’Anc – Associazione nazionale Carabinieri.

L’area è molto impervia, l’elicottero della Regione Lombardia ha effettuato dei sorvoli ma era presente una vegetazione molto fitta, che rende molto complicato vedere bene tra boschi, alberi e cespugli.

Le squadre territoriali hanno battuto tutti i probabili percorsi che l’uomo poteva avere intrapreso.

Nel corso della giornata è intervenuta anche l’Aeronautica militare, dopo l’allertamento del desk RCC (Rescue Coordination Centre) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE). Da Cervia (RA) è decollato un elicottero che ha a bordo un particolare sistema tecnologico per l’individuazione del segnale emesso dal cellulare. Le informazioni raccolte durante la ricerca hanno poi permesso di circoscrivere l’area e l’uomo è stato localizzato. Il recupero è stato effettuato dall’équipe del l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le squadre stanno rientrando.

V. A.