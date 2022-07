A Monza Peccenini mostra i muscoli in Le Mans Cup

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2022 – 10:22

Il pilota milanese, unico italiano al via fra i prototipi, è grande protagonista in prove e gara nel quarto round stagionale disputato sulla pista di casa con la Duqueine-Nissan LMP3 della TS Corse: “Questo circuito è magico e la macchina era perfetta, è stato uno dei weekend migliori di sempre

(mi-lorenteggio.com) Monza, 2 luglio 2022. L’obiettivo di confermare la competitività intravista a Le Mans il mese scorso è stato pienamente centrato da Pietro Peccenini e dal team TS Corse nel round casalingo della Le Mans Cup 2022 disputato nel weekend a Monza. All’indomito pilota milanese classe ‘73 resta il rammarico per il testacoda in cui è incappato il compagno di squadra Parth Ghorpade, che nel finale della gara ha fatto precipitare al diciannovesimo posto la Duqueine D08 Nissan di classe LMP3 schierata dalla TS Corse, ma

aldilà del risultato in sé il portacolori del team lombardo è stato autore di una performance solida e di livello lungo l’intero fine settimana in uno dei palcoscenici più agguerriti e prestigiosi fra le serie endurance internazionali.

Merito soprattutto dei buoni riscontri ottenuti fin dai test e poi in ogni turno di guida affrontato nel Tempio della Velocità. Il culmine è stato toccato proprio nei momenti cruciali della competizione, quando Peccenini, al cospetto di ben 30 prototipi LMP3 presenti e un totale di 36 vetture al via, ha prima conquistato la top-10 in qualifica e poi disputato una prima ora di gara priva di sbavature e lottando sempre con il coltello fra i denti. L’alfiere TS Corse, coadiuvato dal team manager Stefano Turchetto al muretto box, è stato autore di un ottimo spunto in partenza e durante il proprio stint ha recuperato alcune posizioni, riuscendo a risalire fino al sesto posto prima di lasciare il volante a Ghorpade durante il pit-stop

obbligatorio. Purtroppo, il 28enne pilota indiano si è poi insabbiato alla Variante della Roggia mentre stava cercando di difendere la nona posizione, con conseguente rinvio di un risultato di squadra molto positivo (che ormai a Monza era vicinissimo) al prossimo round della Le Mans Cup, in programma dopo la pausa estiva su un altro circuito leggendario come quello di Spa.

Peccenini ha dichiarato dopo il quarto round stagionale all’Autodromo Nazionale: “Sono contento per quello che sono riuscito a mostrare questo weekend. Bene in qualifica e davvero bene in gara, dove di fatto non posso rimproverarmi nulla. Sono riuscito a guadagnare qualche posizione, ho guidato bene e macchina e setup erano perfetti. Uno dei weekend migliori di sempre. Quindi la squadra c’è, Peccenini c’è e sono contento anche per la famiglia, gli amici e gli appassionati che sono venuti a trovarci a Monza, che resta una pista magica. E’ stato fantastico correre per l’ennesima volta in questo ‘tempio’, diamo ora

appuntamento a Spa, per la quale cercheremo di farci trovare ancora più pronti, e un ringraziamento speciale lo dobbiamo all’amica Ines per il suo gesto indimenticabile che ci ha aiutato ad affrontare questa tappa speciale”.

Le Mans Cup 2022: 16/04 Le Castellet; 14/05 Imola; 11/06 Road to Le Mans; 02/07 Monza; 24/09 Spa; 15/10 Portimao

V.A.