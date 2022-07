MOBILITÀ. DAL COMUNE 4,4 MILIONI PER LA BONIFICA NECESSARIA AL PROLUNGAMENTO DELLA TRANVIA 7 FINO AL QUARTIERE ADRIANO 

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2022 – 12:17

Assessora Censi: “Ora può ripartire un’opera tanto attesa da cittadine e cittadini”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2022 – La Giunta di Milano ha approvato la spesa di 4 milioni e 410mila euro per le opere di bonifica necessarie per proseguire i lavori di prolungamento della tranvia 7, da via Anassagora al quartiere Adriano.



Nel 2021, nel corso dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area, prima della partenza dell’intervento di prolungamento della tratta, è emersa la presenza di pietre contenenti amianto, mischiate e distribuite nel terreno di copertura della ex-cava, situata in prossimità di via Tremelloni.



Dall’analisi dei campioni è risultato che il quantitativo di amianto trovato non permetteva la messa in sicurezza con il provvedimento autorizzativo di bonifica ottenuto precedentemente e che era necessario elaborare una nuova proposta tecnico-progettuale con un intervento di Messa in Sicurezza Permanente permeabile.



Un intervento più complesso, che ha richiesto un nuovo progetto, approvato dall’Ats, e con un costo maggiorato rispetto all’opera originale.



Per questo motivo è stato necessario deliberare un finanziamento aggiuntivo per la nuova bonifica, portando la cifra complessiva dell’opera a 7 milioni e 820mila euro.



“I lavori per il prolungamento – spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – sono in parte proseguiti nel frattempo, ma hanno subìto ritardi dovuti proprio al ritrovamento di una quantità di amianto superiore a quella preventivata. Una doccia fredda per tutti, ma a cittadine e cittadini avevamo promesso che avremmo fatto in modo di trovare i fondi e deliberare il finanziamento non appena fosse stato approvato il bilancio. Ora può partire l’opera di bonifica e successivamente un prolungamento tanto atteso dal quartiere Adriano”.



Nel frattempo la metrotranvia 7 ha anche ottenuto 86,3 milioni di finanziamenti dal PNRR destinati a tre nuove tratte, da piazzale Bausan a Villapizzone, da Fulvio Testi a Niguarda e dal Quartiere Adriano a Cascina Gobba.

V.A.