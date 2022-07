SOCCORSO ALPINO IN AZIONE A VALBONDIONE (BG) E MADESINO (SO)

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2022 – 22:09

(mi-lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 3 luglio 2022 – Tre interventi in poche ore per la Stazione di Valbondione del Soccorso alpino orobico. Il primo alle 13:00, una chiamata per una signora di 74 anni che si trovava nei pressi del rifugio “Due baite” a Lizzola. Aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. Sono saliti tre tecnici con la jeep, l’hanno valutata e portata in paese, dove c’era l’ambulanza. Nel frattempo, altro intervento sul sentiero che da Fiumenero porta al rifugio Brunone. Un tecnico della stazione era già in zona e ha allertato il 112 per un ragazzo che aveva dolori a un ginocchio. È intervenuto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’équipe lo ha valutato e trasportato in ospedale. Terzo intervento per un malore al rifugio Vodala, agli Spiazzi di Gromo; anche in questo caso un tecnico della Stazione era in zona. È salita una squadra di turno a Clusone con la jeep ambulanzata, oltre a un altro tecnico di Valbondione. L’intervento riguardava una donna di 58 anni che aveva avuto un malore. È stata portata a valle, dove c’era l’ambulanza.

MADESIMO (SO) – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino, in collaborazione con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’attivazione è partita alle 13:50 dalla Soreu delle Alpi, per una donna del 1964 di Milano, che aveva riportato un trauma a una gamba. È accaduto durante un’escursione che stava effettuando con il marito; si trovavano nella zona del Canalone del Groppera, a quota 2150 metri, in comune di Madesimo, quando è scivolata e si è procurata una probabile frattura. Sul posto le squadre territoriali con sette tecnici del Cnsas e i militari del Sagf. I soccorritori hanno raggiunto la donna, le è stata immobilizzata la gamba; nel frattempo si è liberato l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha provveduto al recupero, con il supporto delle squadre, e ha portato l’infortunata in ospedale. Il marito è stato invece accompagnato all’auto.

V. A.