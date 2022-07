Bollate. Spazio Immigrazione. Ecco i nuovi orari

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2022 – 12:59

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 4 luglio 2022. Nuovi orari per Spazio immigrazione il servizio per i cittadini stranieri. Ecco quando chiamare per informazioni e per fissare un appuntamento:

Usare il numero di telefono 337.1340471 nei seguenti giorni:

Lunedì ore 14.00- 18.00

Giovedì ore 9.00 -13.00

Usare il numero di telefono 333.6178700 nei seguenti giorni:

Martedì ore 14.00-18.00

Venerdì ore 9.00-13.00

Cos’è Spazio Immigrazione

È un servizio a disposizione dei cittadini stranieri, italiani, degli operatori e volontari del

territorio di Baranzate, Bollate, Cesate, Novate Milanese, Garbagnate Milanese, Senago e

Solaro. Offre informazione, consulenza e orientamento sulle normative e le procedure che

riguardano le persone immigrate per telefono, mail o di persona fissando un appuntamento

presso una delle sedi.

Scopri dove sono le sedi sul sito del Comune

Redazione