CONSIGLIO COMUNALE. APPROVATO L’AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA CITTÀ EPRESA D’ATTO DELIBERA CORTE DEI CONTI

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2022 – 22:12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2022 – Il Consiglio comunale ha approvato con 26 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto la presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti sull’esito dell’esame dei rendiconti del Comune dal 2016 al 2019.

Il provvedimento, discusso due volte in Commissione consiliare, riguarda un’analisi dei magistrati contabili su quattro rendiconti dell’ente, articolata in dieci punti. Nella delibera, presentata dall’assessore al Bilancio Emmanuel Conte e approvata all’unanimità dall’Aula, si evidenziano le attività che l’Amministrazione metterà in essere per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti.

Il Consiglio comunale ha approvato anche la delibera di Aggiornamento della Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano, il cui obiettivo è prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico e fornire un indispensabile strumento a supporto della pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il documento tecnico è stato predisposto dall’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat) e dall’Area Energia e Clima del Comune.

