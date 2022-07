L’Orchestra Sinfonica di Milano al Castello Sforzesco con un programma tutto americano

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2022 – 17:48

Domenica 17 luglio 2022 ore 21.00

Castello Sforzesco, Cortile delle Armi

Aaron Copland Danzón Cubano

Aaron Copland Hoe-Down from “Rodeo”

Leonard Bernstein Candide Ouverture

Leonard Bernstein West Side Story Suite (Symphonic Dances)

Pëtr Il’ič Čajkovskij/ Duke Ellington/ Jeff Tyzik Schiaccianoci Suite

Orchestra Sinfonica di Milano

Direttore Marcello Bufalini

La rassegna estiva in programma al Castello Sforzesco rappresenta una visione aperta e inclusiva di tutte le arti performative, capace di unire in un unico calendario il teatro, la musica classica, la danza, la musica popolare, la comicità, la club culture. L’Orchestra Sinfonica di Milano, anche quest’anno, è entusiasta di far parte del palinsesto che si svolge nel suggestivo Cortile delle Armi, nella rassegna “Milano è Viva – Estate al Castello 2022” del Comune di Milano, che si animerà quest’anno con 58 spettacoli live, dal 12 luglio al 10 settembre.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 luglio alle ore 21, data in cui va in scena lo spettacolo “Schiaccianoci in Jazz!”, una retrospettiva sinfonica sotto la direzione di Marcello Bufalini che lascia spazio ai grandi classici della musica americana, che da Aaron Copland si sviluppa fino a Leonard Bernstein, e che più di ogni altra, forse, si sposa con lo spirito inclusivo della programmazione di “Milano è Viva!”: la musica americana, che puntualmente accoglie in sé suggestioni culturali differenti, dagli spirituals alla musica dei nativi americani, alla musica europea e a quella sudamericana, come un paiolo magico in cui alchemicamente si combinano queste istanze.

Ne è esempio il Danzón cubano di Aaron Copland, brano scritto inizialmente per due pianoforti (ed eseguito nel 1942 per la prima volta proprio dal compositore stesso insieme a un altro protagonista del programma, Leonard Bernstein), composto per celebrare la League of Composers. Secondo le parole di Copland, “trattasi in alcun modo come un autentico danzón, ma solo l’impressione di un turista americano”. E in tal senso è una composizione emblematica per questo programma, e per la musica americana in generale, caleidoscopio in cui rivivono trasfigurate impressioni di mondi diversi e lontani. Ma non solo. E’ il caso di Hoe-Down, pittoresco brano sinfonico da un balletto intitolato Rodeo, a sua volta del 1942. Rodeo fu coreografato da Agnes de Mille, nipote di Cecil De Mille, uno dei padri leggendari del cinema americano, e riscosse un clamoroso successo alla sua prémière, ricevendo 22 chiamate alla ribalta. Rodeo rappresenta insieme a Billy the Kid uno degli esempi massimi di musica dedicata alla cultura dei Cowboys da parte di Copland, cui il brano proposto, Hoe Down, è emblema assoluto. Cultura americana che in Leonard Bernstein vive con altrettanta intensità, in particolare in West Side Story, musical del 1957 che racconta delle rivalità tra i Jets e gli Sharks, due bande di ragazzini statunitensi e portoricani, di cui sarà proposta una la Suite Sinfonica, e Candide (di cui sarà proposta l’Ouverture), opera del 1956 che reinterpreta l’omonima novella di Voltaire, appunto trasfigurando la cultura illuministica passandola dal filtro della cultura americana del Novecento.

Apice del programma è indubbiamente l’ultima composizione: La Suite dallo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij secondo Duke Ellington, nella sua trascrizione per orchestra di Jeff Tyzik. Cosa succede se trasponiamo il balletto di Cajkovskij a New Orleans? Una Suite composta nel 1960 che vede le musiche dello Schiaccianoci riarrangiate in stile jungle, dove la celebre “Sugar Plum Fairy” (la Fata Confetto) diviene le “Sugar Rum Cherry”, chiudiamo gli occhi e immaginiamo Il Signor Drosselmeyer in un Jazz Club. Imperdibile!

Biglietti

Intero 15€ / over 60 e convenzioni 13€ / under 30 10€. Biglietti disponibili presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano e sul circuito MailTicket a questo link: https://www.mailticket.it/manifestazione/PO33

Orari biglietteria Auditorium di Milano: Martedì-Domenica, 10 – 19.

Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org

Biografia

Marcello Bufalini, direttore

Nato a Roma, ha svolto un’intensa attività in Italia e all’estero; è stato ospite di complessi come l’Orchestra della Suisse Romande, l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, l’Orchestra della Radio di Monaco di Baviera, la Mitteldeutsches Rundfunkorchester, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra dell’Arena di Verona, la Tonkünstlerorchester e la Radio Symphonieorchester di Vienna, l’Orchestra Filarmonica “G. Enescu” di Bucarest, dell’Orchestra Filarmonica di Rzeszow (Polonia). Come direttore d’opera è stato ospite dell’Opéra du Rhin di Strasburgo, della Kammeroper di Vienna, del Teatro Nazionale Slovacco di Bratislava, del Teatro Nazionale Lituano di Vilnius, del Rendano di Cosenza, del Verdi di Sassari, dell’Alighieri di Ravenna, della Stagione lirica di Teramo e Atri, del circuito lombardo ASLICO (Brescia, Pavia, Cremona, Bergamo), del Teatro del Giglio di Lucca, del Marrucino di Chieti. Nel 2001 ha diretto “L’Arte della Fuga” (progetto di trascrizione e completamento ideato e coordinato da Luciano Berio) per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (tournèe in Francia, Olanda e Inghilterra). E’ docente di direzione d’orchestra al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Nel 2006 ha realizzato il completamento e la ricostruzione dell’inedito Concerto in mi minore per pianoforte e orchestra di Mendelssohn, che nel 2009 è stato registrato da Riccardo Chailly con l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia per la Decca; oltre che a Lipsia, il Concerto è stato già eseguito nelle più importanti sale da concerto in Europa, Giappone, Canada, Stati Uniti.