Fondazione Theodora: i Dottor Sogni tornano anche la San Donato. L’ospedale la discoteca delle emozioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2022 – I Dottor Sogni di Fondazione Theodora tornano in presenza anche al Policlinico San San Donato di Milano. Riprende il programma di visite individuali dei bambini ricoverati nei reparti di cardiochirurgia pediatrica e terapia intensiva, in cui i Dottor Sogni hanno cominciato a operare a partire dal 2012, visitando ogni anno 1560 piccoli pazienti.

“Per me l’ospedale è la discoteca delle emozioni: i volumi sono altissimi. Oggi siamo rientrati nei reparti del San Donato, tra i volumi alti molti sguardi di intesa e di gioia per la nostra presenza. Poi nell’incontro tutto si sospende e il tempo diventa una sfera. Tra tutti oggi eri tu che non sorridevi da tanto ma oggi piccole risate hanno lasciato riposare un pochino la rabbia giustificata che ti stringe il cuore” commenta la Dottoressa Balera.

La prima visita di un Dottor Sogni in Italia è avvenuta nel 1995. Oggi, come illustrato nel primo bilancio sociale di Theodora presentato pochi giorni fa, la Fondazione e i 29 Dottor Sogni sono presenti in 17 Ospedali, 42 reparti in tutta Italia.

“Ogni anno visitiamo 35mila piccoli pazienti e siamo a fianco di 105mila familiari. Stiamo rientrando in tutti i reparti in cui operavamo prima della pandemia. Il nostro modello di cura, che si basa sul guardare al paziente nella sua totalità, si è rafforzato nei mesi in cui non abbiamo potuto essere presenti fisicamente nelle strutture sanitarie, ma abbiamo avviato programmi specifici per continuare a portare sorrisi, ascolto ed empatia ai bambini ricoverati. Nel 2021 i Dottor Sogni hanno fatto il loro ingresso anche in tre nuovi reparti. Per tutti coloro che vogliono conoscere il nostro percorso, chi siamo oggi e come vogliamo continuare a perseguire la nostra missione abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio sociale, il racconto di ciò che abbiamo fatto dalla nostra nascita grazie ai Dottor Sogni, il personale, i donatori, i volontari e di come insieme creiamo valore per la comunità” commenta Emanuela Basso Petrino, Consigliere Delegato di Fondazione Theodora.

