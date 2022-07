Incidente a Corsico, 44enne investita in piazza al Ponte

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2022 – 18:08

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 luglio 2022 – Intorno alle ore 17.50, in Piazza al Ponte a Corsico, nel centro cittadino, una donna di 44 anni è stata investita, riportando alcune contusioni. Dopo esser stata soccorsa dal personale medico e sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, la ferita è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che oltre a mettere in sicurezza il tratto interessato dal sinistro stradale, ha fatto tutti i rilievi.

V. A.