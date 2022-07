Incidente a Rozzano in via di Vittorio: auto esce di strada

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2022 – 19:35

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 luglio 2022 – Intorno alle ore 18.10, lungo la via Giuseppe di Vittorio, un veicolo, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada nei pressi del cimitero di Ponte Sesto. Coinvolti un bambino di 2 anni, una donna di 66 anni e un uomo di 69 anni.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca di Zibido, un’ambulanza della Croce Viola e la Polizia Locale. Un ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale, un altro in codice verde.

Un altro incidente, si è verificato intorno alle ore 18.40, in via Alberelle, 31, a Valleambrosia, dove un 22enne ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro un’ostacolo.

