Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2022 – 18:27

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 5 luglio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.05, lungo Torino-Piacenza Incidente al chilometro 110+000 tra VOGHERA e CASTEGGIO in direzione Piacenza è avvenuto un incidente in cui sono rimasti coinvolti dei mezzi pesanti in fiamme che bloccano la carreggiata.

Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco, l’elisoccorso, due ambulanze e tre automediche.

Tre le persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento