(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2022 – Sno oltre 1500 interventi svolti dai Vigili del fuoco nel Nord Italia per alberi abbattuti, coperture divelte, smottamenti e danni d’acqua: 500 in Emilia Romagna, 300 in Piemonte, 250 in Veneto, 200 in Lombardia

