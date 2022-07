Aborto. Affissioni Pro Vita Famiglia con Pasolini nel Milanese: è legalizzazione omicidio

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2022 – 17:01

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2022 – «L’aborto è un omicidio e la sua legalizzazione traumatizza. No, non sono parole nostre, ma di Pier Paolo Pasolini, del quale quest’anno è il centenario dalla nascita e che affidò questo suo pensiero alle pagine del Corriere della Sera nel 1975», così Luca Arzeni, referente territoriale di Pro Vita & Famiglia Lombardia, nel presentare la campagna di affissioni in difesa della vita nascente partita a Milano, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni, e che sta interessando le principali città italiane dopo essere partita da Roma.

Redazione