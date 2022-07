Crazy Time Gratis: la guida completa

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2022 – 16:16

Milano, 7 luglio 2022 – Evolution Gaming è uno dei fornitori di software che garantisce sempre un gioco emozionante. Una delle loro ultime uscite è Crazy Time, un gioco di casinò dal vivo di grande respiro che si basa sulla nota ruota della fortuna di Dream Catcher.

È possibile trovare Crazy Time gratis e altri giochi di Evolution Gaming nella sezione del casinò live di Nomini: https://nomini.com/it/game/crazy-time. Lì si può anche competere contro croupier reali e chattare con altri giocatori.

Il Crazy Time è un gioco impressionante, e con questo non intendiamo solo la ruota della fortuna che gira, ma anche le possibili vincite.

Ha tutto ciò che fa di un gioco di casinò dal vivo un buon gioco: croupier dal vivo coinvolgenti, grandi opportunità di vincita e giri bonus che possono portare a vincite massicce.

Ma attenzione, questo gioco non è adatto ai giocatori tranquilli, perché il tempo scorre in continuazione! I giocatori devono decidere su quale segmento della ruota della fortuna puntare prima che il conto alla rovescia finisca.

L’aspetto particolarmente speciale di questo gioco sono i cinque giri bonus. I giocatori possono sperimentare in prima persona il primo moltiplicatore alla fine di un giro – e in seguito potrebbero fare folli danze di gioia davanti allo schermo di casa.

Il resto dei round bonus vi porrà di fronte a sfide diverse: mentre il Bonus Pachinko richiede soprattutto nervi d’acciaio, la Caccia ai contanti si basa sulle vostre abilità di caccia – stiamo parlando di caccia ai moltiplicatori, intendiamoci.

Il classico lancio di una moneta nel round del lancio della moneta decide quanto sarà alto il moltiplicatore non appena il rispettivo campo viene colpito. Infine, c’è il round Crazy Time.

RTP e vincita massima

Ad alcuni manca l’aspetto sociale dei casinò tradizionali. Tuttavia, poiché Crazy Time è un gioco di casinò dal vivo con croupier reali, l’aspetto umano non viene trascurato.

Inoltre, Crazy Time gratis offre grandi possibilità di vincita. L’RTP del gioco è compreso tra il 94,33% e il 96,08%, più che sufficiente per un gioco confortevole.

Grazie ai giri della Ruota della Fortuna e ai giri bonus, la vincita massima possibile è di 500.000 euro in Crazy Time.

Come giocare a Crazy Time

Sullo schermo si vedono molte cose, grazie ai vari colori e ai quadrati presentati nel gioco.

Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare, la verità è che Crazy Time è un gioco piuttosto semplice. Per iniziare a giocare è necessario fare solo un paio di cose.

Per prima cosa, determinare l’importo della puntata per il rispettivo round. Ricordate che la puntata minima a Crazy Time gratis è di 0,10 euro, mentre la puntata massima va da 250 a 5.000 euro e dipende dal campo su cui si punta.

Successivamente, è necessario utilizzare il pannello in basso per determinare le caselle su cui si desidera piazzare la puntata. Questo è tutto. Ora potete godervi il gioco.

Quando la ruota della fortuna gira, anche i rulli della slot girano allo stesso tempo. Sì, avete sentito bene, questo gioco ha anche una mini-slot che promette solide vincite.

La slot ha 2 rulli, con un campo visualizzato sul rullo di sinistra, mentre il rullo di destra rivela il valore del moltiplicatore. Quando questi due valori coincidono sulla linea verticale nera e la ruota della fortuna atterra nella slot corretta, il moltiplicatore viene applicato a quella slot.

Nell’angolo in alto a sinistra dello schermo si trova la tabella dei pagamenti, utilizzata per calcolare le vincite di ogni giro.

Giri bonus

Il gioco diventa ancora più emozionante quando il puntatore si posiziona su uno dei campi bonus. In questo caso, i giocatori tentano la fortuna nel round bonus.

Cash Hunt

Durante questo round, il giocatore diventa un cacciatore di tesori, il cui tesoro assume la forma di un moltiplicatore. In particolare, il giocatore si trova di fronte a un muro con 108 valori di moltiplicatore di diversa altezza, che vengono nascosti e mescolati. Poi il simbolo nascosto viene rivelato e il giocatore scopre quale valore di moltiplicatore ottiene.

Pachinko

In questo caso, il moltiplicatore è determinato da una parete-trappola, che presenta 16 valori di moltiplicatori casuali nella parte inferiore. Se il giocatore colpisce il campo “Raddoppia”, i 16 moltiplicatori esistenti vengono raddoppiati.

Coin Flip

Il round bonus Coin Flip decide il valore del moltiplicatore. Prima del lancio effettivo della moneta, ogni lato riceve un valore del moltiplicatore scelto a caso. Poi il croupier entra di nuovo in gioco per avviare il lancio della moneta premendo un pulsante. A questo punto non resta che moltiplicare il valore della moneta lanciata per la propria puntata per scoprire quanto si è vinto.

Crazy Time

Durante questo giro, la ruota della fortuna è composta da 64 campi di moltiplicatori. Ci sono anche tre mani sulla ruota e il giocatore può scegliere quale deve indicare la vincita. Ma assicuratevi di pensare in fretta! L’incessante conto alla rovescia non lascia molto tempo per decidere tra le lancette rosse, bianche e blu.

L. M.