Incidente auto moto a Gaggiano, 60enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso – FOTO

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2022 – 18:25

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 7 luglio 2022 – Intorno alle ore 15.30, in via Lombardia, strada adiacente al cimitero, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Trezzano ed è atterrato l’elisoccorso. Il ferito, un uomo di 60 anni, dopo le prime cure e valutazioni da parte del personale sanitario, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero.

FOTO DI ANTONIO VARIESCHI

Una Fiat Uno stava girando per andare nel parcheggio del cimitero, quanto dalla parte opposta arrivava il bus del comune. Il conducente della moto, contemporaneamente, ha superato il bus non riuscendo più a controllare la moto, che ha terminato la sua corsa contro la Punto.

Un altro grave incidente, con coinvolta una moto, è avvenuto oggi a Saronno, dove un 30enne ha perso la vita.

V. A.

(TUTTE LE FOTO SONO DI ANTONIO VARIESCHI)