Luca Pulino FootGolf Cup 2022 – Domenica 7 Agosto

Le regole sono quelle del golf, solo che al posto di mazze e palline ci sarà il tuo piede e un pallone, obiettivo imbucare la palla in meno colpi possibili.

Ti sarà tutto spiegato con precisione nel briefing prima della gara.



Partenza Shotgun alle ore 09.30, la gara durerà circa 3 ore.



Presentati al campo alle ore 9.00 per poter effettuare la registrazione rispettando le norme Anti-Covid.



Per poter giocare devi indossare necessariamente polo, bermuda, calzettoni e scarpe da calcetto o da ginnastica (VIETATI scarpini da calcio) e portare con te un pallone da calcio o in alternativa lo puoi acquistare o affittare in segreteria.



Il costo è di euro 20,00 a persona = 40,00 a coppia (sarà possibile pagare direttamente in segreteria il giorno della gara).



Facile fare gol in una porta di 7 metri, vediamo se sei altrettanto bravo a calciare il pallone in una buca con un diametro di 50 cm.



Percorso: 18 buche – PAR 72

Modalità di gioco: Stroke Play (un punto per ogni colpo effettuato)



Noi ti aspettiamo, ora sta a te accettare la sfida, iscriviti al seguente link https://footgolfclub.it/iscrizioni-pulino-cup-2022/ o tramite WhatsApp al numero 328 3355989.



V.A.