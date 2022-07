Marmolada, 2 nuovi riconoscimenti: il totale delle vittime identificate sale a 6

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2022 – 17:57

(mi-lorenteggio.com) Canazei, 7 luglio 2022 – Sono 6 le vittime identificate dai familiari, tra i 9 corpi recuperati dopo il crollo del seracco in Marmolada. Due nuovi riconoscimenti sono stati infatti effettuati in mattinata: si tratta di cittadini di nazionalità ceca. Sono ora 5 le persone – tutte di nazionalità italiana – reclamate dai familiari che risultano ancora disperse, in attesa dei riscontri scientifici del Reparto investigativo speciale dell’Arma dei carabinieri. Ad oggi sono 7 i feriti coinvolti nel nel tragico evento di domenica ricoverati nelle strutture ospedaliere: 4 in Trentino e 3 in Veneto. Lo hanno comunicato i presidenti della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine della riunione di coordinamento che si è svolta presso il centro di Protezione civile a Canazei. I parenti delle vittime ceche sono stati accolti in Val di Fassa dal console ceco a Milano Jiri Kudela e dai presidenti Fugatti e Zaia, che hanno espresso loro il cordoglio della comunità locale.

Le ricerche in quota proseguiranno ad oltranza per non lasciare nulla di intentato. Dopo le verifiche via terra con i cani da ricerca, stanno proseguendo i sorvoli dell’area del distacco con i droni per individuare eventuali nuovi reperti, che vengono puntualmente georeferenziati anche per chiarire la dinamica del distacco e il movimento della massa di ghiaccio e roccia precipitato per oltre 2 chilometri lungo la parete nord della Marmolada. L’auspicio espresso dal presidente Zaia e condiviso con il presidente Fugatti è l’apertura di un tavolo nazionale per la definizione di eventuali nuove regole per l’accesso degli escursionisti ai ghiacciai, elaborate sulla base delle informazioni tecniche raccolte sul campo.

