Usmate Velate. Bilancio partecipato 2022

8 i progetti presentati dalla cittadinanza

A partire dalla metà di luglio, prenderà il via l’intervento vincitore del 2021 nella scuola Luini

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 7 luglio 2022. Sono 8 i progetti presentati dalla cittadinanza nell’ambito del Bilancio partecipato 2022, lo strumento che consentirà a tutti cittadini di Usmate Velate di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio comunale, pari come negli anni scorsi a 50.000 euro.

Si è chiuso giovedì 30 giugno il termine ultimo per presentare proposte da sottoporre al vaglio tecnico, delle Consulte, della Giunta Comunale e successivamente della cittadinanza, cui spetterà in autunno la scelta del progetto vincitore.

“Il numero di progetti pervenuti, di cui verranno dati ulteriori dettagli nelle prossime settimane dopo una prima valutazione di fattibilità tecnica, dimostrano che il Bilancio partecipato è uno strumento ancor oggi valido e attuale, capace di convogliare esigenze sentite dalla popolazione – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – L’iter proseguirà ora come previsto dal Regolamento, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione possibile”.

Le idee sin qui presentate verranno vagliate dagli uffici comunali competenti per una valutazione della fattibilità tecnica anche in relazione al budget previsto; farà poi seguito il passaggio nelle Consulte Comunali per la raccolta di pareri e giudizi sulle idee presentate dalla cittadinanza.

La fase successiva vedrà, da parte della Giunta Comunale, la selezione – in numero massimo di 5 – dei progetti da sottoporre al voto della cittadinanza. I progetti ammessi al voto finale potranno essere votati da tutti i cittadini residenti a Usmate Velate che abbiano compiuto i 16 anni d’età al momento del voto.

L’esito del voto sarà seguìto, a livello istituzionale, dall’impegno di spesa dei 50.000 euro che verranno previsti a bilancio per la specifica realizzazione dell’opera prescelta dalla cittadinanza.

Non solo edizione 2022: prenderanno il via alla metà di luglio, per concludersi entro la fine del mese di agosto, i lavori per il completo restyling del Campo sportivo esterno della scuola Luini, risultato il progetto vincitore nel corso dell’ultima edizione.

L’intervento, come da progetto presentato, avrà come obiettivo la riqualificazione e l’ampliamento dell’area esterna della scuola Luini utilizzata come spazio per le attività sportive e come luogo di socialità e ricreazione.

