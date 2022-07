Food delivery in ufficio: una tendenza crescente a Milano

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2022 – 16:44

Milano, 8 luglio 2022 – Il servizio delivery è una realtà che negli ultimi anni ha ricavato molto spazio nel mercato food and drink, per consolidarsi ed estendersi a diversi usi. Questa evoluzione ha preso il volo, specialmente considerato il periodo pandemico, rendendo definitivamente inflazionato l’ordinare cibo online a Milano.

Le statistiche dicono che al momento gli uffici stanno avendo un vero e proprio boom nelle ordinazioni, con in testa il settore marketing e comunicazione, e che i cibi più ordinati in assoluto sono poke, sushi, hamburger e piadine.

Il momento del break è sacro: il tempo scorre velocemente, bisogna recuperare le energie per riprendere l’attività e offrire ai propri clienti o partner di lavoro un pasto gustoso e non troppo pesante.

La scelta del servizio di business food delivery è di sicuro conveniente e a Milano c’è una realtà diversa dalle grandi multinazionali che propone differenti soluzioni alimentari, anche per i palati più difficili da soddisfare: Tramezzino.it.

A differenza dei grandi colossi multinazionali, infatti, Tramezzino è un servizio di business food delivery che spedisce in tutti gli uffici per esigenze di varia natura le pietanze preparate direttamente in house, a partire da materie prime sane e genuine, avvalendosi dell’esperienza dei maestri panificatori e delle ricette della tradizione. L’offerta alimentare è ampia tra i diversi tramezzini e poi risi e grani, ricche insalate, bagel e pasticceria, frutta e dolci, tutti pasti artigianali, di qualità e consegnati con rapidità e puntualità.

Per un pranzo completo è possibile ordinare i box lunch, pratiche scatole in cartone, legate con uno spago che ne esalta l’artigianalità, contenenti diverse combinazioni per assaporare più pietanze in un solo pasto, come 2 tramezzini e una macedonia. Ogni box è brandizzata con 6 dei quartieri più in voga di Milano: Isola, Navigli, Brera, Sempione, Barona e Porta Venezia.

