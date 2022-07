LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA, FINANZIATI 39 PROGETTI PER CIRCA 700.000 EURO

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2022 – 16:00

ASSESSORE LOCATELLI: CON I PROGETTI PROMUOVIAMO PARTECIPAZIONE GIOVANI A VITA COMUNITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 luglio 2022. È stata pubblicata la graduatoria del bando di Regione Lombardia relativo alla Leva Civica Lombarda Volontaria in emergenza Covid-19, per finanziare iniziative finalizzate a favorire i valori della solidarietà e la crescita umana e professionale dei giovani tra i 18 e i 28 anni. In totale sono stati ammessi e finanziati 39 progetti per un contributo regionale complessivo pari a oltre 698.000 euro.

“Sono molto soddisfatta – ha dichiarato l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli – che anche quest’anno il bando abbia riscosso un notevole successo. Attraverso la Leva Civica Lombarda Volontaria, Regione Lombardia si impegna a favorire la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali, nell’ambito dell’assistenza e del servizio sociale. Settori nei quali, oggi più che mai, sia per via della pandemia sia per la necessità di accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, è necessario incrementare i servizi offerti”.

“La grande risposta a questo bando – ha aggiunto l’assessore – è anche un segnale dell’attenzione dei nostri giovani al volontariato e ai soggetti fragili. Un ringraziamento particolare va agli enti e alle associazioni che rendono possibile l’attuazione di questa iniziativa attraverso progetti preziosi per la crescita personale e occupazionale dei ragazzi e con una cittadinanza attiva e concreta per il territorio lombardo”.

V.A.