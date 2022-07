Paullese: Procede il cantiere

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2022 – 14:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 luglio 2022. rocedono positivamente i lavori per la riqualifica e raddoppio della S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, tra Settala e Paullo, dal km 9+000 circa al km 12+476 (poco prima della TEEM), cofinanziati dalla Regione Lombardia e dalla Città metropolitana di Milano. Questo è quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi dalla consigliera alla mobilità e alle infrastrutture della Città metropolitana Beatrice Uguccioni e dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

Dichiara Beatrice Uguccioni: “Stiamo lavorando per rispondere alle attese dai cittadini e per

migliorare in modo significativo la viabilità in un territorio che interessa ben tre province

lombarde. L’obiettivo della Città Metropolitana è realizzare delle infrastrutture moderne,

sostenibili e integrate che siano volano per la crescita del nostro territorio. Ciò contribuirà in

modo decisivo a migliorare la qualità della vita dei cittadini anche permettendo una rapida

accessibilità alle città e ai servizi”.

Precisa l’assessore Terzi: “Il progetto di potenziamento dei 27,5km della “Paullese” che vanno da Peschiera Borromeo a Crema è assolutamente strategico per il territorio ed è un’opera prioritaria per Regione Lombardia, tanto da aver complessivamente finanziato con 266 milioni di euro il costo totale dell’intervento che ammonta a 284 milioni di euro; 158,6 milioni di euro sono già stati erogati da Regione per i lotti completati a cui seguiranno, oltre ai 40 milioni di euro per i lavori in corso, altri 67,2 milioni di euro per i lotti ancora da appaltare. A lavori ultimati il raddoppio della “Paullese” efficienterà i collegamenti tra Milano e il territorio

cremasco eliminando le interferenze con la viabilità locale”.

L’investimento complessivo per modernizzare questa importante infrastruttura ammonta a

circa 41 milioni di euro finanziati nella quasi totalità dalla Regione Lombardia. Il 25 maggio

2021 è stata effettuata la consegna delle aree e al momento è stata realizzata oltre il 40%

dell’opera. Al fine di consentire le lavorazioni del raddoppio di questa importante arteria, si è

deviato il traffico sulla controstrada realizzata parallelamente tra il km 11 e il canale Muzza.

In questi giorni inoltre, l’impresa ha proceduto con i lavori di pulizia e preparazione per la

realizzazione della controstrada a Settala (al km 9+000 circa, staccandosi dalla S.P. 39) di cui beneficeranno le attività commerciali presenti nella zona. Le controstrade, una volta concluse le lavorazioni, saranno consegnate alle Amministrazioni Comunali, diventando a tutti gli effetti corridoi utili alla mobilità locale.

Essendo quella interessata dai lavori un’area a forte vocazione agricola, sono stati realizzati

quasi tutti gli attraversamenti idraulici necessari a garantire la continuità irrigua. L’opera

maggiore sarà il nuovo ponte sul Canale Muzza, realizzato in acciaio, senza appoggi in alveo.

Le lavorazioni stanno interessando marginalmente un’area con vegetazione spontanea e in

gran parte infestante (nei pressi del tratto finale, in direzione Crema), per il cui trattamento è in corso una Conferenza di Servizi che coinvolge gli Enti territorialmente competenti. I lavori in appalto, oggetto delle prescrizioni del CIPE, sono monitorati dal punto di vista ambientale, con i dovuti controlli delle acque, delle terre, e mediante misurazione dei livelli di inquinamento

acustico e delle vibrazioni, con interventi effettuati da soggetti opportunamente incaricati. Il

cantiere è inoltre soggetto al Protocollo di Legalità, in conformità al Codice Antimafia, che

prevede misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di

monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori sull’intera filiera delle imprese coinvolte nell’opera.

V.A.