Sondrio. Incidente mortale all’Alpe Angeloga: un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2022 – 18:17

CAMPODOLCINO (SO), 8 luglio 2022 – Incidente mortale oggi all’Alpe Angeloga, a circa 2200 metri di altitudine: un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero. Stava percorrendo il tratto molto esposto che unisce l’Alpe al Lago Nero, nei pressi delle bocchette, quando è caduto. Alcune persone che si trovavano più in basso lo hanno visto e hanno subito chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Areu, decollato dalla base di Caiolo (SO); attivate a supporto anche le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

V. A.