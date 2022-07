A Madesimo soccorso escursionista di Milano, alpinista spagnolo soccorso in Valmasino

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2022 – 22:51

SONDRIO, 9 luglio 2022 – Attivazione oggi pomeriggio a Madesimo, alle 14:30 per soccorrere un uomo di Milano del 1974. Aveva riportato un trauma a un ginocchio mentre si trovava a circa 2000 metri di quota, nei dintorni di Montespluga, nel territorio del comune di Madesimo, a poca distanza dalla strada statale n. 36. La centrale della Soreu delle Alpi ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Le squadre hanno raggiunto l’uomo, lo hanno immobilizzato, imbarellato e portato all’ambulanza, che infine lo ha condotto in ospedale. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora. Ieri pomeriggio invece intervento in Val Qualido (Valmasino), a 2000 metri, per uno scalatore di nazionalità spagnola. Con due compagni di cordata stava salendo sulla parete Est del monte Qualido, lungo la via “Magic Line”. Al quinto tiro però è caduto e si è procurato la probabile frattura di una caviglia. I suoi compagni hanno chiamato subito il 112. È partita una squadra di tecnici della Stazione Cnsas di Valmasino, con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, in supporto all’elicottero di Sondrio. Dopo una ricognizione sono stati individuati i tre scalatori, che nel frattempo si erano calati dalla parete e si trovavano alla base. Il tecnico di elisoccorso ha recuperato l’infortunato con il verricello e lo ha trasportato in ospedale.