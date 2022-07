Corsico. “R-estate insieme”: un mese di cinema, ballo e cabaret

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2022 – 16:52

Corsico (9 luglio 2022) – Dopo anni che non venivano organizzati, anche a causa dell’emergenza da

Covid, sono numerosi gli appuntamenti estivi proposti per tutti i gusti. L’amministrazione comunale,

infatti, pur con le dovute cautele ha deciso di organizzare dal 15 luglio fino a Ferragosto una serie di

iniziative pensate per tutte le età.

Il ricco programma di “R-estate insieme” proporrà momenti di convivialità e incontro con cinema

all’aperto, Dj set e balli per gli amanti del liscio e del genere latino-americano, cabaret, torneo di gioco

delle carte e un’anguriata a conclusione.

«Sappiamo che tante persone rimarranno a Corsico nel periodo estivo – sottolinea il sindaco Stefano

Martino Ventura – e per questa ragione come amministrazione comunale abbiamo pensato di offrire

alla città delle serate di svago e di divertimento per trascorrere l’estate insieme».

Dopo la “Festa della musica”, proseguono dunque gli appuntamenti pensati per ritrovarsi in

compagnia e socializzare, prima con gli eventi di “REstate insieme” e a seguire, a settembre la ricca

proposta della “Festa di Corsico”.

Ad aprire la kermesse estiva sarà la prima proiezione del “Cinema sotto le stelle”, rassegna che si terrà

alla Fontana dell’incontro di via Cavour ogni venerdì dal 15 luglio al 12 agosto, alle ore 21.30: in

programma il 15 luglio “Bhoemian Rhapsody”, il 22 luglio “Coco”, il 29 luglio “Domani è un altro

giorno”, il 5 agosto “Wonder Park” e il 12 agosto “The Greatest Showman”. In caso di pioggia le

proiezioni dei film saranno annullate.

La musica sarà invece protagonista degli appuntamenti organizzati all’anfiteatro del parco Alpini

d’Italia in via Verdi dalle ore 21 alle 23.30, con ballo liscio e balli di gruppo (il 16 e 30 luglio, il 6 e 13

agosto), musica con Dj set (23 luglio) e latino-americano per balli di gruppo (14 agosto).

Inoltre, ogni domenica dal 17 luglio al 7 agosto, dalle ore 15 alle 19 al centro di via Foscolo 37D si

disputerà un torneo di carte: 17 luglio burraco, 24 luglio scopa, 31 luglio burraco con jolly in mano e

7 agosto scala 40 singola. Iscrizioni telefonando ai numeri 338 5958519 e 331 9657196.

Per trascorrere il “Ferragosto insieme”, alla Fontana dell’incontro di via Cavour alle ore 21, dopo i

saluti dell’Amministrazione, Sergio Sgrilli (comico e attore, tra i protagonisti di Zelig) si esibirà nello

spettacolo di cabaret “20 in poppa”. Alle 22, premiazione dei vincitori del torneo di carte (in caso di

pioggia, lo spettacolo di cabaret e la premiazione si terranno al teatro di via Verdi 2).

Gran finale alle ore 22.30 con una rinfrescante anguriata per tutti.