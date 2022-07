Gregorio Mammì entra nel Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle: «Lavorare per strutturare il cambiamento avviato da Giuseppe Conte»

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2022 – 14:52

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2022. Il Consigliere regionale Gregorio Mammì sarà il Delegato designato tra i consiglieri regionali delle Regioni a statuto ordinario ed entrerà a far parte del Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle.

Gregorio Mammì (M5S): «Ringrazio per la fiducia che conto presto di ripagare lavorando al massimo al servizio di quest’opportunità che, voglio sottolineare, non appartiene solamente a me, ma a tutta la nostra comunità che con impegno sta lavorando alla struttura e al percorso di cambiamento avviato da Giuseppe Conte. Essere la voce delle Regioni all’interno del Consiglio Nazionale è una grande responsabilità, che posso e intendo portare avanti attraverso l’ascolto. Ringrazio il gruppo Movimento Cinque stelle Lombardia per avermi sempre sostenuto».

V.A.